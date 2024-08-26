建商逆向擠兌 恐排擠房貸戶資金

面對中央銀行要銀行自主管理不動產貸款總量、銀行法規範銀行不動產放款比率上限的雙重夾擊，據指出，建商擔心在政府降溫房市的政策下，可運用資金再被主管機關要求銀行限縮，近一個月建商掀起資金動撥潮，恐將造成房貸戶資金更受排擠。

金融圈把建商急從銀行提領資金形容為「逆向擠兌」，也就是借款人沒有實際資金需要，因為某些因素去動用授信額度。一家主管不動產業務的大型國銀高層形容，現在銀行處境形同「蠟燭兩頭燒」，民眾辦房貸要排隊引發客訴，建商又擔心以後向銀行借不到錢，搶著要把銀行「已核准而未動用」額度提出來，使銀行面臨銀行法第七十二條之二規定，辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過所收存款總餘額及金融債券發售額三成的壓力更大。

「已核准而未動用」指的是銀行先前會核准建商一定的周轉金額度，建商隨時可動用，過去建商口袋滿滿，不會急著動用，但近一個多月來，隨著銀行不動產水位接近滿載、央行要求總量管制降水位等消息陸續傳出，建商之間風聲鶴唳，因此趕快把周轉金提領出來。

大型行庫高層指出，不少建商提領出來後，雖然錢仍放在存款部位，但等於新增了銀行的不動產放款，將導致不動產放款占比更高。

銀行主管私下坦言，後續房貸戶「求貸無門」的情況恐怕會更嚴重。儘管央行、財政部先後喊話要以首購族的房貸為優先，但銀行認為在實務操作之下，首購族房貸仍難倖免。