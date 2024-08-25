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純網銀6月底累虧僅65億元 將來銀攜手電信要賣旅平險

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
純網銀將來銀行。圖／將來銀行提供
純網銀將來銀行。圖／將來銀行提供

據金管會截至2024年6月底統計，三家純網銀累積虧損65億元，年減1.5%虧損未擴大，顯示純網銀持續朝「損益兩平」目標邁進，又以將來銀行6月底累積虧損10億元最少，近一年累虧縮減少了64%，止血腳步最快，也已遞件申請試辦與中華電信賣兆豐產旅平險

將來銀行已在8月14日向金管會遞件申請，與中華電信（2412）合作推廣兆豐產旅平險，採取一站式服務，透過中華電信做行動電信識別，以電信帳單收保費，保險局已收到將來銀行遞件，目前處理中。

據了解，將來銀行與中華電信攜手賣旅平險一案，試辦期間半年，試辦1000筆保單，每人每筆保費最高僅1000元，以透過中華電信門號手機做身分認證驗證後，就可以在將來銀行投保兆豐產旅平險，保額最高1100萬元。

保險局副局長陳清源說，保局已修正保險業申請業務試辦作業要點，將「保經代」納入，將來銀行就是以「兼營保代身分」來申請試辦。

金管會公布三家純網銀財務狀況。截至2024年6月底，以Line Bank累積虧損33億元居冠、年增5成，樂天累虧22億元次之、年增37.5%，將來銀行累虧10億元最少，更較去年同期虧損28億元大幅縮減，也是唯一一家虧損出現止血的純網銀，合計三家純網銀累積虧損65億元，年減1.5%。

若以獲利來看，今年上半年則以樂天商銀稅前虧損3.65億元最小，將來銀行稅前虧4.72億元次之，Line Bank則虧5.98億元，合計三家稅前虧損共14.35億元，較去年同期稅前共虧16.17億元，年虧損缺口大減一成，顯示累積虧損持穩，稅前虧損缺口縮小，正往損益兩平邁進。

再以存放款數字來看，6月底仍以Line Bank放款餘額465億元最大，存放比已拉高到68%，幾乎追平全體銀行平均70%的水準，顯示獲利支柱已漸穩定；將來銀行6月底放款餘額176億元，存放比也有近60%水準；樂天商銀存放比約43%。

日前三家純網銀申請試辦法人戶線上開戶都已試辦完成，銀行局副局長林志吉說，因試辦過程中沒有疑慮，因此銀行公會做「數存戶範本」修正。

金管會22日也拍板同意銀行公會的數存戶範本，將企業戶納入線上開戶受理對象，准企業戶可採「線上申請、線下對保」方式開數存戶，除純網銀受惠外，全體國銀都可依規辦理，外籍公司將可透過線上完成開戶手續，獲得金融服務，有利拓展客源。

中華電信 將來銀行 旅平險

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