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新光銀行推出防詐桌遊 攜手長輩齊心阻詐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行舉辦「防詐桌遊宣導活動」，由總經理李正國（左五）、紅心字會秘書長李顯文（左六）、台北市信義區長陳冠伶（左四）、紅心字會公益大使林岱縈及與會貴賓（左二）共同出席合影。新光銀行／提供
新光銀行舉辦「防詐桌遊宣導活動」，由總經理李正國（左五）、紅心字會秘書長李顯文（左六）、台北市信義區長陳冠伶（左四）、紅心字會公益大使林岱縈及與會貴賓（左二）共同出席合影。新光銀行／提供

新光金控（2888）子公司新光銀行響應金管會防詐政策，特與中華民國紅心字會及信義老人服務中心合作舉辦「防詐桌遊宣導活動」，搭配今年研發的「新光銀行防詐鑑識家」防詐桌遊，邀請服務中心長輩邊玩邊學習防詐新知識，新光銀行總經理李正國、紅心字會秘書長李顯文、台北市信義區區長陳冠伶及公益大使林岱縈也親臨現場，與長輩們一同寓教於樂。

新光銀行總經理李正國表示，隨著人口高齡化的加劇，老年人日漸成為詐騙犯罪的主要目標，許多詐騙集團利用長者對現代科技及金融知識的陌生，設計各式騙局，造成財物損失；今年與紅心字會合作舉辦「防詐桌遊宣導活動」，邀請服務中心長輩們一同體驗防詐桌遊，並結合信義分局派出所防詐案例分享，期望透過桌遊讓宣導活動更加活潑，一起攜手遠離詐騙，守護財富。

「新光銀行防詐鑑識家」防詐桌遊以60種真實詐騙故事及常見詐騙手法為基礎設計「情境卡」，並細分為詐騙八大種類，玩家依情境判斷對應的詐騙種類，運用遊戲機制及與其他玩家互助合作，共同討論情境中對應的詐騙種類，加深對防詐知識的理解與記憶；同時運用大量詐騙情境故事及防詐小知識提醒，有效提升玩家對詐騙手法的敏銳度。

新光銀行非常重視「金融防詐」議題，除了推出「新光銀行防詐鑑識家」防詐桌遊之外，也積極與公益機構合作，連結身障講師培力，期望能將金融防詐知識拓展至各地，並結合地方派出所防詐案例分享，達成警民銀三方合作，擴大影響力成效。未來，新光銀行將持續致力於探索更多創新的方式，為保護客戶資產安全而努力。

桌遊 詐騙集團

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