保險小百科／累積保價金 可支應急需

保單價值準備金，簡稱保價金，是指保單的價值，也就是保戶所繳的保費－保險公司的成本（包含理賠成本）後，存放在保險公司的錢，這筆金額會依約定利率逐年累積，成為支付未來的保險金。

換言之，保價金可視為保戶累積所繳交保費，扣除必要支出後多存在保險公司，可用來支應未來保險金給付的金額，相當於保戶在年輕時多繳存於保險公司的保費。保價金是根據訂定保險費率的死亡率及預定利率為基礎。

民眾買了保單後，有資金需求也可提前解約，保險公司會以保價金的金額，扣除必要費用後，將解約金退還給保戶，抑或也可以向保險公司申請保單借款，保價金就會是可借款額度比例限額計算的基礎。