專家教你保／利變險升級 兼顧雙重需求

利率變動型終身保險是近年相當受歡迎的人壽保險，主因在於保險單中設有「宣告利率」的機制，透過此一機制，保險保障可靈活反應市場利率，在宣告利率高於保險契約的預定利率時，即可獲得「增值回饋分享金」，協助保戶資產增值，成就人生中資產傳承的重要大事。

「宣告利率」指的是什麼呢？當保險公司向保戶收取保費後，會將一定比率的資金投資運用，宣告利率即是依據實際投資狀況等因素計算得來，數值會隨著市場經濟環境而變動。以2022年至2024年來看，台灣央行利率在此期間經歷過六次升息，從1.125%至2%，而美國聯準會利率升息11次，從0.25%增加了21碼為5.5%，而市場宣告利率也隨之調升，美元宣告利率約為4%、台幣約2.7%。

利變型保單特點一次看

從前述的利率變化，我們可以得知宣告利率既非固定、也非保證利率，而宣告利率隨市場利率變動的特性，讓保戶有機會獲得「增值回饋分享金」，保戶可依自身需求，在特定年度選擇「增額繳清」、「抵繳保費」、「儲存升息」或是「現金給付」，運用方式相對有彈性。

另外，利率變動型終身保險除了以台幣計價之外，也有美元、澳幣等外幣計價的保險商品，通常在商品名稱上就可以辨識，「宏泰人壽泰得利利率變動型終身保險（ITV）」為台幣計價之保險商品，躉繳的「宏泰人壽可樂美美元利率變動型終身壽險（UPE）」即是以美元計價，保戶可考量自身資產配置需求予以選擇，惟須留意外幣商品有匯率風險，投保前務必詳加考慮。

市面上各家保險公司均推出利率變動型終身保險，在競爭激烈的情況下，為了凸顯商品特色、滿足保戶需求，利變型保單也加入了還本或是增加特定疾病保障的設計。

以「宏泰人壽滿福雙寶利率變動型終身保險（ITU）」為例，為了因應台灣社會高齡化的趨勢，在既有壽險身故、完全失能保障以及增值回饋金累積之外，保單加入了特定疾病的保險保障；如被保險人經專業醫師診斷罹患嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症，即可申請特定疾病保險金整筆一次給付。

利率變動型終身保險與宣告利率連動的情況下，有資產增值的機會，能夠達到守富傳承，適合做為人生長期的保險規劃。許多人認為它是相對複雜的保險商品，甚至與分紅保單混淆，因此在投保之前務必了解商品特性與彼此區別、看清楚條款，避免爭議以確保自身權益。

（本文由宏泰人壽商品部副總經理江愷嵐提供，記者戴玉翔採訪整理）