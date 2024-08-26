登山綜合險 扮山友守護神

在疫情解封後，人們更願意走出戶外，加上民眾投保意識的提升，據統計，戶外活動保險與去年同期相比，投保率約成長二成。各國解封後，國人出國的比例相對增加，也讓海外從事戶外特定活動比例提高，例如：滑雪、登山、潛水活動等。

其中，產險公會統計登山險最新數據，自2014年首張「登山綜合保險」問世以來，已有87萬人投保過登山險，保費收入達1.27億元，尤其是2022年投保人數更是創下歷史新高。

據產險公會統計，登山險承保人數不斷增加，即便時在疫情期間也沒有下降，從2014年承保人數904人，保費收入83.7萬元，到了2020年，投保人數直線上升，來到14萬6,841人，保費收入為2,213.7萬元；2021年受到疫情影響，5、6、7月登山旺季國內宣布三級警戒，全年投保人數僅小幅增加至14萬8,678人，保費收入則略減為2,106.3萬元。

登山綜合保險投保概況

而登山險承保人數在2022年達到高峰，共22萬3,501人投保，保費達3,207.3萬元，截至2024年5月底，累計已有87萬834人投保，這也顯示民眾投保登山險的風險意識增加。

國內目前包含台中、花蓮、南投、屏東、苗栗這五個縣市祭出《登山活動管理自治條例》，強制要求登山客投保登山險的規定，且有最低保額的限制，以台中市為例，身故保險金額最低須達100萬元，實支實付醫療保險金額10萬元，像是大雪山、小劍山、大劍山等都要求緊急救援費用最低保險金額要達50萬元，這些規定都讓登山險投保率及保費收入大幅度提升。

目前市面上有八家產險公司提供登山綜合保險，分別是富邦產、兆豐產、明台產、旺旺友聯、新光產、國泰產、泰安產及新安產。

富邦產險表示，民眾攀登高山，可能遇到高海拔與極端氣候導致的突發狀況，投保「登山綜合保險」可保障因發生登山事故，如山崩、失足、中暑失溫、高山症等所導致的死亡、失能及醫療費用，以及搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生之費用。據富邦產官網統計，民眾在登山前於富邦網路投保「登山綜合保險」，2023年有八成民眾選擇200萬保額；二成民眾選擇100萬保額，登山地點又以玉山、北大武山、奇萊南華、合歡山等地最多。