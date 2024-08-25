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不只最低工資漲！勞保費率2025年調升 雇主保費新增負擔逾124億

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
賴政府確定將調升明（2025）年最低工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點，預計調升至11.5%（加計1%就業保險，合計費率為12.5%）。圖／聯合報系資料照
賴政府確定將調升明（2025）年最低工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點，預計調升至11.5%（加計1%就業保險，合計費率為12.5%）。圖／聯合報系資料照

賴政府確定將調升明（2025）年最低工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點，預計調升至11.5%（加計1%就業保險，合計費率為12.5%）。因勞保費率調升，預估60.9萬家企業或雇主明年全年新增逾124.7億元法定成本。

三三會理事長林伯豐日前表示，台灣企業「法定勞動成本」偏高，雇主要負擔的用人成本，除了直接發給員工的薪資外，還有勞保、健保等七類跟著薪資綁定的「法定勞動成本」，這些法定成本約占人事成本的20％，這是企業一筆龐大的負擔。

一位工商界人士表示，台灣雇主聘僱勞工的法定成本過高，一旦調薪，就連帶要增加勞保、就保、健保、勞退提繳等社會保險法定成本，以勞保為例，雇主負擔比率高達七成，遠高於其他國家，這對雇主相當不公平，也間接造成雇主不太願意為勞工加薪的原因之一。

勞保費率2025年調升0.5個百分點，因勞、雇、政三方負擔比為2:7:1，雇主負擔增加最多。以2024年6月勞保平均投保薪資為35,202元、工業及服務業受僱員工人數843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約123元保費，全年新增逾124.7億元保費，雇主新增負擔，不可謂不輕。目前勞保投保單位高達逾60.9萬家，接近70萬家，都會增加負擔。

勞保費率包含普通事故費率及就業保險費率，2024年普通事故費率為11%，就保為1%，合計為12%。自2025年元旦起，勞保普通事故費率調升0.5個百分點至11.5%，若加計就保則為12.5%。

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