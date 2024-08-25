勞保費率要調了！千萬勞工明年負擔增 平均每年加「這麼多」

依勞保條例規定，2025年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點，預計調升至11.5%（加計1%就業保險，合計費率為12.5%）。因勞保費率調升，逾1,036.9萬名勞工明年勞保保費負擔也會增加。

勞保費率2025年調升0.5個百分點，因勞、雇、政三方負擔比為2:7:1，雇主負擔增加七成最多，受僱勞工負擔二成。另，無一定雇主的職業工會勞工勞保保費負擔達六成，政府負擔四成。

以2024年6月勞保平均投保薪資為35,202元、工業及服務業受僱員工人數843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名受僱勞工多繳約123元保費，一年平均增加1,476元。勞工每月平均增加約35元勞保費用，一年增加422元。推估全體受僱勞工一年新增35.6億元保費。

職業工會勞工部分，推估明年勞保保費平均每月增加106元，一年平均新增1,267元。以目前約193.6萬職業工會勞工計，推估全體職業勞工一年新增約24.5億元保費。

換言之，明年勞保費率調升0.5個百分點，包括受僱及職業工會勞工保費新增負擔合計近60.1億元。

勞保年金2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%，實施第三年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改為每兩年調高0.5個百分點，直到13%上限。目前勞保費率已進入每兩年調升0.5個百分點階段，自2023年起勞保費率已調升至12%（含就保），2024年則未調升，2025年將再調升0.5個百分點，預計至2027年就會達到13%上限。