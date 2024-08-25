新青安野火失控 央行祭最嚴限貸令！歡喜交屋變賠錢「房仲圈災情頻傳」

摘要 新青安房貸引爆前所未有的房市交易熱潮，銀行幾乎無法再出借更多錢給房貸族，央行約談國銀，情況有多嚴重？最大受害者是誰？

史上頭一遭，央行祭出房貸的「限貸令」，關緊房貸水龍頭，目的，是為已燒成森林大火的房市，緊急降溫。

根據信義房屋指數，今年第1季六都和新竹市，房價漲幅皆超過10%。單是一季房價就飆升超過一成，上漲速度前所未見。

是什麼因素造成房價瘋狂上漲？就是去年8月上路的新青安房貸。

房市出現泡沫跡象，央行總裁罕見提次貸風暴

為了讓「人人有房住」，新青案房貸大幅放寬房貸的條件，例如還款年限長達40年，寬限期達5年等。不少財力有限的年輕人有機會取得貸款，晉升有房一族。

但，放寬貸款條件的後遺症，就是信用過度膨脹，也造成房價狂飆。新青安上路一年後，政府終於發現事態嚴重。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛直言，房價狂漲是非常嚴重的，如果不設法降溫，金融風險控管會瀕臨脫軌。

他分析，去年總統大選前端出的新青安房貸，固然有「政治考量」，但央行是中立專業的，它看到房市出現泡沫化的跡象，而且用常規的政策工具，已無法控制風險，才破天荒祭出「限貸令」這個大絕招。

消息人士指出，央行總裁楊金龍上週約談大型銀行的總經理，罕見提及美國次貸風暴，示警各銀行要對房貸戶未來的收支，進行非常謹慎的評估，並嚴格管控房貸餘額。

資深房市專家、消基會董事暨房委會委員張欣民表示，美國次貸和新青安房貸雖是不同的產品，規模大小也差異甚大，但有一個共通點，就是都產生信用擴張之效。

財政部放火、央行又救火！政策明顯矛盾

他說，許多申辦新青安房貸的年輕人，其實根本買不起房，但受惠政府給予利率補貼，加上5年寬限期，房屋銷售人員又加以勸誘，假設5年後負擔不起本金，把房子賣掉就好，還可以賺價差。

於是年輕人紛紛借錢，開心買房置業。但問題是，沒人敢保證5年後房價只漲不跌，而且，如果5年後大家一起拋售房子，房市就會變成「多殺多」局面，房價恐應聲重挫，原本利益良善的新青安房貸，就會淪為銀行的呆帳。

「我是覺得，政府一方面說要打炒房，可是財政部又放火（指推出新青安貸款），然後央行又出來救火，政策明顯矛盾，」張欣民不解地說。

銀行關緊房貸，換屋族成最大受害者

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行限貸令最大的受害者，就是中壯年的換屋族和非新青安的首購族。

例如，許多40、50歲的族群，累積一定存款後，想要從老公寓換到有電梯的大廈，如今只能擱淺計畫，原本鍾意的標的，還可能拱手讓人。

更慘的是，有消費者已和建商及房仲簽約，準備歡喜交屋，結果突然借貸無門，無可奈何之下，只好向農漁會、信用合作社借錢。

如果連農漁會、信用合作社都拒絕，他們只能取消交易、被迫違約，賠掉成交價10%的定金。

不甘損失定金的人，會和賣家、房仲起爭議，認為不是他故意反悔，而是銀行突然收緊銀根，導致各大房仲門市糾紛不斷，房仲人員每天忙得焦頭爛額。

「糾紛真的蠻多的，現在是災情頻傳，」徐佳馨直言。

這波史無前例的限貸令，會持續多久，尚不得知。新青安造成房價狂飆，不僅危害台灣金融穩定，也加深社會不穩定，其殺傷力已遠超過為民造福的原意。

而且，有換屋需求的中壯年，如今因限貸令而受害，代表新青安也未做到利益均沾，反而變成權益上的相對剝奪。

立意良善有時會是災難，一旦過度討好而輕忽風險，就得用十倍、甚至百倍的力量矯正回來，付出極大的社會成本。這是從新青安到限貸令，一連串的政策轉彎，帶給我們的教訓和啟示。

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