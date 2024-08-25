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永豐金證券與集保雙強聯手 推動複委託在地保管新里程

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券與台灣集中保管結算所雙強聯手，推動複委託在地保管邁向新里程。圖/業者提供
永豐金證券與台灣集中保管結算所雙強聯手，推動複委託在地保管邁向新里程。圖/業者提供

國內複委託領導品牌永豐金證券宣布與台灣集中保管結算所（集保結算所）簽約，攜手推動複委託邁入在地化保管新里程。永豐金證券表示，結合雙方在金融領域的專業技術和豐富經驗，透過集保結算所保管外國有價證券，可以系統整合串接多外國保管機構，提供海外股票除權息等股務訊息自動化作業，提升金融服務效率，為廣大投資人提供更效率的複委託作業服務。

永豐金證券今年上半年創下市場第一家複委託券商月交易量破千億新高紀錄，統計1~6月複委託成交量達6,359億元，市占率17.7%，其中數月的單月成交量突破千億元；零售業務表現一如過往的亮眼，上半年零售成交量達3,829億元，市佔率24.3%，穩居複委託零售業務龍頭寶座。

集保結算所深耕發展保管資產多元服務，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，保管市值穩定成長，至6月底，集保結算所保管市值突破百兆，其中跨境保管市值達5兆元，為國人守護海內外金融資產。

永豐金證券表示，證券商透過集保結算所保管外國有價證券，除了提供投資人在地化服務外，可使用系統整合串接多外國保管機構，透過與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大全球外國保管機構合作，建立國際保管之網絡及備援機制，不僅能提供除權息等股務訊息自動化作業，更能達成保護投資人資產安全之效益。

永豐金證券與集保結算所雙強聯手，於海外資產在地保管領域邁出重要一步，透過集保結算所保管資產多元服務優勢，與永豐金證券市場龍頭地位的實力，加乘提昇作業系統整合發展，為投資人打造更加安全、便捷的金融資產系統與環境。永豐金證券強調，將持續專注於客戶服務優化及落實數位有感體驗，掌握各個交易市場動態與提升交易平台功能，成為投資人布局海外市場的最佳選擇。

永豐金 集保結算所

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