快訊

三星粉看過來！「史上最實用新功能」下放4款平價手機、平板 網狂讚天天用

中颱珊珊大迴轉 吳德榮：周二至周五侵襲日本機率高

00878＋0056＋00919…CP值最高的月配息組合！ 存股哥：自己持有沒發現什麼缺點

超額儲蓄不斷攀升 學者籲營造穩定投資環境

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

超額儲蓄不斷攀升，財經學者表示，無需過度擔心，但政府有責任提振企業信心，目前廠商最關注碳費徵收、AI發展、兩岸關係等地緣政治議題，政府用心營造穩定且前景可期的投資環境才是當務之急。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，台灣為出口導向，超額儲蓄在某種程度是必然的存在，不見得對經濟成長產生不利影響，政府應將重點放在營造好的投資環境，鼓勵民間投資。

邱達生強調，政府有責任讓企業看到市場發展的可預測性和穩定性，廠商才有信心投資，兩岸關係緊張，廠商怎麼敢投資？企業最期盼的是大環境穩定，不受地緣政治影響。

邱達生提到，政府與其呼籲民間投資，不如讓企業看到投資前景，這就像呼籲企業加薪，企業沒有賺錢政府呼籲也沒用，企業有賺錢政府也不用呼籲。

儲蓄 東海大學

延伸閱讀

鴻海規劃在美生產電動車 全球布局不只有AI伺服器

文科加值！跨域選修加薪 「這個組合」加薪7000元、21%最多

TrendForce：2024年全球筆電出貨量預估成長3.7%

集邦估今年全球筆電出貨量1.73億台 年增3.7%

相關新聞

匯市最前線／台幣31.8~32.2元整理

市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率上周五（23日）貶值1分，收31.976元，連兩貶，成交量15.39億美元。市場預期聯準會9...

投資動能強超額儲蓄率看跌 明年估回落至15.81%

行政院主計總處8月16日發布最新預測，儘管2025年超額儲蓄4.18兆元，將再創歷史新高，且連三年攀升，但因民間投資動能...

超額儲蓄不斷攀升 學者籲營造穩定投資環境

超額儲蓄不斷攀升，財經學者表示，無需過度擔心，但政府有責任提振企業信心，目前廠商最關注碳費徵收、AI發展、兩岸關係等地緣...

遠東銀推台幣優惠定存1年期高利1.785% 這兩族群適用

遠東銀行（2845）持續投入ESG行動的社會關懷議題，首度推出「2024社會關懷優惠定存專案」，至今年10月31日前，只...

經濟數據符合Fed降息劇本 法人揭債券發「降息財」有3秘訣

下半年經濟數據符合Fed降息的劇本，Fed Watch 8月13日對今年降息幅度預估來到三次，約降息四碼。新光再生環境債...

富邦證券董事會高度重視公平待客原則 3獨董深度瞭解申訴保障處理機制

富邦證券向來重視公平待客原則，不斷強化公平待客之執行，並每季向董事會報告。為落實公平待客十項原則中的「申訴保障」，富邦證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。