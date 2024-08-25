超額儲蓄不斷攀升 學者籲營造穩定投資環境
超額儲蓄不斷攀升，財經學者表示，無需過度擔心，但政府有責任提振企業信心，目前廠商最關注碳費徵收、AI發展、兩岸關係等地緣政治議題，政府用心營造穩定且前景可期的投資環境才是當務之急。
亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，台灣為出口導向，超額儲蓄在某種程度是必然的存在，不見得對經濟成長產生不利影響，政府應將重點放在營造好的投資環境，鼓勵民間投資。
邱達生強調，政府有責任讓企業看到市場發展的可預測性和穩定性，廠商才有信心投資，兩岸關係緊張，廠商怎麼敢投資？企業最期盼的是大環境穩定，不受地緣政治影響。
邱達生提到，政府與其呼籲民間投資，不如讓企業看到投資前景，這就像呼籲企業加薪，企業沒有賺錢政府呼籲也沒用，企業有賺錢政府也不用呼籲。
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