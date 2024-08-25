投資動能強超額儲蓄率看跌 明年估回落至15.81%

行政院主計總處8月16日發布最新預測，儘管2025年超額儲蓄4.18兆元，將再創歷史新高，且連三年攀升，但因民間投資動能強勁，明年超額儲蓄率15.81%，將較今年15.89%些微回落。

主計總處預測今年超額儲蓄衝破4兆元大關，不過最新預測較上次5月預測微幅下修0.21兆元，超額儲蓄率也從16.70%下修至15.89%。主計總處官員表示，民間投資動能轉佳，有助降低超額儲蓄水位。

主計總處官員表示，廠商投資動能強勁，最新預測大幅上修今年民間投資實質成長率至3.89%，較前次預測值增加2.37個百分點，2025年續成長到5.13%。

今年民間投資名目金額預測為5.18兆元，規模不及2022年的5.38兆元，但若在投資動能延續下，預測2025年民間投資名目金額規模可望改寫新高，衝5.56兆元。

主計總處說明，半導體廠因應AI商機及高階終端產品回溫強勁需求，加速擴充先進製程及高階封測產能，加上多家國際大廠宣布加碼投資台灣，設立研發中心、資料中心等，均有利擴增國內產能及研發能量。

另外，房市升溫，建商推案積極，隨建案陸續開工，也推升營建投資動能。因此，不僅大幅上修今年民間投資預測，並持續看好明年民間投資成長動能可望進一步躍升。

「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額，若以主計總處最新公布的2025年預測數4.18兆為例，是國民儲蓄毛額11.07兆減掉國內投資毛額6.89兆。若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業充分運用來投資新廠房、新技術。若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。



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