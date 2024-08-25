匯市最前線／台幣31.8~32.2元整理
市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率上周五（23日）貶值1分，收31.976元，連兩貶，成交量15.39億美元。市場預期聯準會9月將啟動降息循環，美元走勢疲軟，新台幣匯率過去一周升值3.12角，升幅達0.98%。
鮑爾23日在傑克森洞央行年會表示，調整政策時候已經來臨，激勵美股上漲。匯銀主管說，本周將進入月底，為出口商傳統拋匯旺季，若出口商大舉進場拋匯，將促使新台幣匯率易升難貶，估計短期內將維持31.8~32.2元區間波動整理。
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