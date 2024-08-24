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遠東銀推台幣優惠定存1年期高利1.785% 這兩族群適用

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀行推出「2024社會關懷優惠定存專案」，希望以取之於社會、用之於社會的力量，運用企業資源持續發揮正向永續影響力。遠東銀行／提供
遠東銀行推出「2024社會關懷優惠定存專案」，希望以取之於社會、用之於社會的力量，運用企業資源持續發揮正向永續影響力。遠東銀行／提供

遠東銀行（2845）持續投入ESG行動的社會關懷議題，首度推出「2024社會關懷優惠定存專案」，至今年10月31日前，只要持有身心障礙手冊或低收入戶證明，不限新舊資金，最低新台幣20萬元、最高200萬元，就可享1年期定存優惠固定利率1.785%，比遠東銀牌告1年期定存利率高出8.5個基本點（1個基本點為0.01個百分點），遠東銀希望以取之於社會、用之於社會的力量，運用企業資源持續發揮正向永續影響力。

遠東銀表示，自1997年起遠東銀以「伊甸愛心卡」信用卡為核心打造公益平臺，與伊甸基金會建立起長期永續發展夥伴關係，並攜手全台卡友一起行善，累積至今捐款逾新台幣9,500萬元，更於2022年與伊甸基金會聯手推出「愛在舉手間」互動式小額捐款公益活動，募得金額達新台幣125萬元，服務超過7,200人次的發展遲緩兒童。

此次遠東銀精心規劃推出「2024社會關懷優惠定存專案」，針對持有身心障礙手冊或低收入戶證明的客群，提供優惠利率定存方案，是遠東銀致力ESG，持續發揮正向永續影響力的又一體現。

定存 新台幣 遠東銀行

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