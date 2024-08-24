台中銀行導入AI防詐預警模型 準確度拉高至八成以上

台中銀行（2812）引進AI人工智慧技術用於詐騙阻攔，經改良後的預防詐欺模型準確度可達80%以上，大為加強台中銀行對預防詐欺的力道。

台中銀行指出，台中銀一直以來積極配合政府打詐政策，透過與內政部警政署及北富銀合作參與鷹眼識詐聯盟，建置防詐預警模型，自加入鷹眼聯盟後的十個月以來，台中銀以北富銀模型為基礎，採自行研發及參與聯邦式學習的雙軌並行策略，配合業務性質進行改良並重新訓練，大幅縮短預防詐欺模型研發時程。

台中銀並表示，針對行員模型應用的成效及縮短金流分析偵測的學習曲線，也大幅提高，也首次將AI人工智慧技術運用於詐騙阻攔，以期通過強化與他行技術連結，加強台中銀對於預防詐欺的力道。

台中銀指出，經改良後的模型準確度可達80%以上，在降低正常戶遭誤判的情況下，可達到一定比率的偵測率；當帳戶出現疑似詐騙的金流活動時，即有極高機率被模型所偵獲。強化科技工具應用的同時，台中銀行也將配合最新三讀通過的打詐專法，增加預防詐欺作業流程，在帳戶開設前、後研訂管控機制，杜絕帳戶的不法使用，為民眾資產做好全方位把關。