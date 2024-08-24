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經濟數據符合Fed降息劇本 法人揭債券發「降息財」有3秘訣

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
下半年經濟數據符合Fed降息的劇本，Fed Watch 8月13日對今年降息幅度預估來到三次，約降息四碼。路透
下半年經濟數據符合Fed降息的劇本，Fed Watch 8月13日對今年降息幅度預估來到三次，約降息四碼。路透

下半年經濟數據符合Fed降息的劇本，Fed Watch 8月13日對今年降息幅度預估來到三次，約降息四碼。新光再生環境債券基金經理人李淑蓉表示，反映降息預期以及股市在高檔修正的恐慌之下，部分資金流動到投資等級債券，高評等債券顯然成為資金避風港。此外，債券存續期間具槓桿效果，存續期間越長的債券，其價格對基準利率越敏感，因此，投資人若想追求降息後的債券資本利得，建議可以短天期債轉移至中長天期債券產品。

展望債市，李淑蓉認為，第4季緊臨美國總統大選，目前最新賀錦麗賭盤勝選機率高於川普，由於大選時間只剩下約3個月的時間，市場不確定性仍然高，但可預期的兩大政黨將會提出優渥的財政政策吸引選票，近期需要擔心的反而是地緣政治風險，但假設戰爭爆發，債券殖利率更會往下，對於息收優勢的債券更是有利。

不過，美國經濟仍具強韌性，可望持續朝向「軟著陸」發展，如果9月美聯準會開始降息。依照歷史經驗，債券以往都有較好的表現機會，債券選擇上，目前挑選債券首重違約風險，注重公司營運表現、債務清償能力佳（平均信評BBB+）等體質好的公司進行投資，並且多元分散配置。

李淑蓉強調，為降低投資部位的風險，建議適度配置投資等級債券；雖然債券價格最甜的時間點已經過了，但相對高的殖利率還在，現階段布局相關債券基金仍具吸引力，因為回顧歷史數據來看，根據Bloomberg統計，當全球投資等級債券指數，在降息前2個月進場，持有1年後，該指數漲幅達10.35%；如果降息前1個月進場，持有滿1年，也有接近9.8%的漲幅，相較之下，如果等到真正降息或實際降息後再布局，漲幅將大為縮小

降息前後債券投資績效差異。資料來源：Bloomberg，指數係採用i Boxx USD Liquid Investment Grade Index指數（註：資料期間近三次降息為2019/08、2007/09、2001/01，採三次平均計算。）
降息前後債券投資績效差異。資料來源：Bloomberg，指數係採用i Boxx USD Liquid Investment Grade Index指數（註：資料期間近三次降息為2019/08、2007/09、2001/01，採三次平均計算。）

債券 降息

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