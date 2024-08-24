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富邦證券董事會高度重視公平待客原則 3獨董深度瞭解申訴保障處理機制

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
富邦證券獨董洪茂蔚(中)、陳憲煒(右二)及侯文軒(左二)聽取「富邦證券客訴處理機制」簡報，與富邦證券資深副總蘇鐘淦 (右一)、資深副總鄭樵卿資(左一)共同合影。富邦證券／提供
富邦證券獨董洪茂蔚(中)、陳憲煒(右二)及侯文軒(左二)聽取「富邦證券客訴處理機制」簡報，與富邦證券資深副總蘇鐘淦 (右一)、資深副總鄭樵卿資(左一)共同合影。富邦證券／提供

富邦證券向來重視公平待客原則，不斷強化公平待客之執行，並每季向董事會報告。為落實公平待客十項原則中的「申訴保障」，富邦證券已於2022年底導入國際標準ISO 10002客訴品質管理系統認證，確保每件客訴案件均能獲得妥善處理。同年更將原有的「客訴處理小組」提升層級為「客訴委員會」，由總經理擔任召集人、各單位高階經理人擔任委員，透過定期舉辦管理會議，檢視執行成果。

為進一步瞭解富邦證券客戶申訴保障的處理機制，富邦證券獨董洪茂蔚、陳憲煒及侯文軒等三人於21日董事會後聽取「富邦證券客訴處理機制」簡報，進一步瞭解富邦證券客戶申訴保障的處理機制，針對公司的客訴處理作為充分交換意見，並建議持續精進服務，防範客訴於發生之前。

三位獨立董事於簡報會議上，對於富邦證券積極投入交易平台的整合與優化表示肯定，並建議公司可以從使用者需求角度來強化硬體設備；另外，公司也需持續透過教育訓練，提升第一線服務同仁處理客訴的「軟實力」。三位獨董表示，透過軟硬體實力持續精進，將可提升線上、線下的有感服務，進而降低客訴產生。

富邦

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