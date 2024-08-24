央行要求自主調控房貸放款 銀行業祭2招因應

房市火熱，央行下令請銀行業者自主管理不動產貸款總量，市場解讀為限貸令，儘管銀行強調並無限貸作法，但各家銀行內部確實在調控不動產放款集中度，擬祭出2招因應，包括擴大總放款比重與提高房貸利率作為「以價制量」。

中央銀行21日罕見發新聞稿指出，請34家本國銀行自主管理不動產貸款總量，原因為今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.4%，接近歷史高點的37.9%。

一家民營銀行主管告訴中央社記者，為緩解授信集中度問題，從根本的分母著手，即不動產集中度在計算上為不動產放款除以總放款，實務上可以擴大其他類型放款，例如車貸、信貸、股票貸款等作法，藉此稀釋不動產放款數。

另一位公股行庫主管則透露，各家分行針對調控不動產放款作法不同，有些分行針對新送件客戶或是第2屋的房貸利率，直接給到2.5%或以上，「可以說是以價控量」，但如果是屬於政策性貸款案件，仍會正常評估撥貸，沒有設定特別限制或要求。

不過銀行主管強調，目前房貸申請均為正常收件，沒有限貸情況發生，但審核期確實拉長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行動作讓銀行端銀根更緊，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價；另外為了控制總量，未來銀行可能「不講武德」，原本答應客戶的額度或利率，很可能隨時會變動調整。

徐佳馨表示，針對這波最嚴限貸令，加上強碰20年來最大交屋潮，錢荒至少要到今年12月才可能緩解，將大幅打擊整體房市，下半年整體房市將呈「價穩量盤整」局勢。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。