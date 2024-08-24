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臺銀、土銀擔綱新青安主力

經濟日報／ 記者夏淑賢邱琮皓胡順惠／台北報導
八大公股行庫辦理新版青年安心成家房貸（新青安）帶動房貸量能大增。 聯合報系資料照
八大公股行庫辦理新版青年安心成家房貸（新青安）帶動房貸量能大增。 聯合報系資料照

八大公股行庫辦理新版青年安心成家房貸（新青安）帶動房貸量能大增，達到銀行法72-2條房貸餘額上限警戒線的行庫也持續增加，衝擊需要新青安貸款幫助成家的年輕首購族。公股行庫高層主管指出，由於愈來愈多公股行庫觸及警戒線，預期後續可能以國營行庫臺銀、土銀擔綱新青安，其他行庫恐怕受理與核貸金額會縮減。

財政部國庫署長陳柏誠昨（23）日強調，新青安對於無自有住宅貸款民眾的協助絕對不會受影響，「會繼續貸」，只是銀行在審理的過程中要審慎。

陳柏誠指出，財政部比較在意不動產貸款有過度集中的現象的時候，要請銀行要自主管理去注意這問題，沒有大家說的限貸。他也強調，央行政策與新青安對於無自有住宅貸款目一致，對無自有住宅貸款民眾的協助，這部分絕對不會受影響。

金管會統計7月國銀依銀行法72-2條計算不動產授信比重為26.61%，28%以上的增為五家，整體國銀在27%以上的超過十家，顯示接近警戒線的銀行確有增加趨勢。

八大公股行庫承辦新青安，則是原本有臺銀、土銀、兆豐銀、台企銀等四家銀行，但是兆豐銀日前也進入警戒線，房貸緩收要排隊等，台企銀也快到警戒線。

兆豐銀 公股行庫 房貸

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