華銀嚴控房貸 下半年放款量趨近零成長
華南金控（2880）昨（23）日開第2季法說會，揭示6月底華南銀房貸餘額7,656億元，年增17.5%，是所有放款中增幅最大者，華南銀內部預估全年僅將會年成長19%，等於下半年僅會小幅成長，甚至趨近零成長。
華南銀主管說，華南銀並沒有禁止收件，但考慮房市熱、新青安又造成不動產貸款量增，在內部風險考量和銀行法72-2不動產放款法規限制下，擔心大量放款會超過警戒值，因此放款撥放採取安排撥放的「排撥」，要求各分行掌握撥款客戶，先做平均撥放。
至於客訴問題已跟各分行客戶說明，核准部分、或有建商簽約者優先撥放，也因全市場都是相同狀況，客戶比較理解，核貸也沒有問題，客訴量已經減少。
華南銀目前72-2的不動產放款比率約27.83%，內部警戒值約28.3%，約有160億元額度，但管控上仍擔心量大超過警戒線，因此仍採「排撥」。
華南銀內部認為，目前房市需求面很強勁，有買盤支撐，資金雖然缺但只是比較晚拿到錢，對房市有影響，但不至於有很大衝擊。
今年上半年買賣移轉棟數增加27%，達17.7萬棟，目前剛性需求很強，內部評估房市需求仍在。
去年下半年整體房貸量快速成長，也將基期墊高，政府對新青安祭出管制措施，央行也提出各銀行需自主降低不動產總量，評估這些因素會讓房市成交量成長幅度降低，價格還是會有支撐。
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