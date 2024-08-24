華銀嚴控房貸 下半年放款量趨近零成長

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

華南金控（2880）昨（23）日開第2季法說會，揭示6月底華南銀房貸餘額7,656億元，年增17.5%，是所有放款中增幅最大者，華南銀內部預估全年僅將會年成長19%，等於下半年僅會小幅成長，甚至趨近零成長。

華南銀主管說，華南銀並沒有禁止收件，但考慮房市熱、新青安又造成不動產貸款量增，在內部風險考量和銀行法72-2不動產放款法規限制下，擔心大量放款會超過警戒值，因此放款撥放採取安排撥放的「排撥」，要求各分行掌握撥款客戶，先做平均撥放。

華南銀行談房市
華南銀行談房市

至於客訴問題已跟各分行客戶說明，核准部分、或有建商簽約者優先撥放，也因全市場都是相同狀況，客戶比較理解，核貸也沒有問題，客訴量已經減少。

華南銀目前72-2的不動產放款比率約27.83%，內部警戒值約28.3%，約有160億元額度，但管控上仍擔心量大超過警戒線，因此仍採「排撥」。

華南銀內部認為，目前房市需求面很強勁，有買盤支撐，資金雖然缺但只是比較晚拿到錢，對房市有影響，但不至於有很大衝擊。

今年上半年買賣移轉棟數增加27%，達17.7萬棟，目前剛性需求很強，內部評估房市需求仍在。

去年下半年整體房貸量快速成長，也將基期墊高，政府對新青安祭出管制措施，央行也提出各銀行需自主降低不動產總量，評估這些因素會讓房市成交量成長幅度降低，價格還是會有支撐。

房市 房貸 華南銀

延伸閱讀

限貸令將衝擊致房價跌？狄驤「不會」：購買力確實會下降但建商也會減少供應

新青安導致「限貸令」？ 李彥秀指民眾買房無法貸款

黃鐙輝賣光台積電改買ETF0050 親吐「關鍵內幕」

最嚴格限貸令將上路！借貸購屋恐遇4情況：現在買房氛圍真的很誇張

相關新聞

臺銀、土銀擔綱新青安主力

八大公股行庫辦理新版青年安心成家房貸（新青安）帶動房貸量能大增，達到銀行法72-2條房貸餘額上限警戒線的行庫也持續增加，...

公股金控整併 財長：目前沒規畫

台新金、新光金宣布換股合併，中信金也想搶親併購新光金，金控整併話題再度受到關注。財政部長莊翠雲昨日被問到「公公併」話題，...

活存、定存、外匯存款 攀峰

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行昨（23）日公布7月金融情況，活期存款、定期存款與外匯存款餘額全數為歷史新高，央行經研處副處...

華南金擬找互補性券商併購

華南金昨（23）日舉行法說會，金控間整併議題熱，長期缺乏壽險版圖的華南金認為，保險業資產規模龐大，併購需保險專業和人才，...

財長：目前無「公公併」規畫

外界質疑公股行庫競爭力不如民營，應該跟上「新新併」腳步進行「公公併」。財政部長莊翠雲昨（23）日強調，目前沒有公公併的規...

李長庚談金金併...不會為併而併

國泰金控昨（23）日舉行法說會，對於熱門的「金金併」議題，總經理李長庚說，國泰金不會為併購而併購，對金控間的併購也以平常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。