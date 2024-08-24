李長庚談金金併...不會為併而併

國泰金控（2882）昨（23）日舉行法說會，對於熱門的「金金併」議題，總經理李長庚說，國泰金不會為併購而併購，對金控間的併購也以平常心看待，唯有自己不斷精進、壯大與提升競爭力才是根本；且很多學者專家認為，台灣金融業有overbanking（過度競爭）問題，適度整合有助提升國家資源配置效率，對此他樂觀其成。

展望今年第4季景氣，李長庚分析，今年上半年資本市場表現非常好，不過第4季適逢美國大選，是滿大的變數。最近除全球央行年會，聯準會主席鮑爾談話為9月降息定調外，帶動AI跟科技產能發展的輝達財報表現也很關鍵，接下來又有美國總統大選，下半年的重大變數比上半年來得多。

李長庚表示，美國經濟數據依舊強勁，雖然勞動市場趨緩，但這代表通膨可控，市場關注有沒有經濟面以外的變數會影響資本市場。

在昨天的法說會上，有法人提問，國泰金的股利政策是否可能改成「季配」。李長庚回應，國際趨勢的股利政策確實是往「季配」方向走，但每個行業還是有所不同，壽險業將於2026年接軌國際制度、獲利較不穩定，若接軌後獲利與營運趨於穩定，屆時確實可以考慮。

對於央行與財政部的房市政策不同調，李長庚表示，不樂見因為新青安政策讓房市有如「脫韁野馬」，年輕人也不會在一個有如脫韁野馬的房價下買不到房子」，否則會衍生更多的民怨。