台幣連二貶 成交量擴大
美國聯準會主席鮑爾將於全球中央銀行年會上發表演說，市場觀望氣氛濃厚。受到股市盤中大跌影響，新台幣匯率昨（23）日貶值1分，收31.976元，連兩貶，總成交量擴大至15.39億美元；匯銀主管說，市場預期聯準會9月將啟動降息循環，美元走勢疲軟，新台幣匯率過去一周升值3.12角，升幅達0.98%。
中央銀行統計顯示，美元指數昨天反彈0.21%，包括新台幣在內的主要亞幣全數翻貶。其中，日圓匯率下挫0.4%、貶勢最凶，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率貶幅0.13%、星元匯率貶值0.08%，新台幣匯率微幅下挫0.03%仍「相對穩定」，人民幣匯率持平。
匯銀主管分析，全球矚目的全球央行年會將登場，儘管近期聯準會官員陸續釋出「鴿」派訊號，市場研判聯準會9月降息箭在弦上。
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