上櫃債券ETF追加募資 衝高

隨聯準會（Fed）降息腳步愈來愈接近，資金也持續加速流往債券ETF，投資熱潮延燒，今年上櫃債券ETF追加募集金額有望再創新巔峰，挑戰連續兩年追加募集金額突破兆元大關。

櫃買中心總經理陳麗卿於昨（23）日櫃買例行記者會中指出，據統計，至8月22日，上櫃債券ETF共計83檔，最新總資產規模為2.75兆元，總成交金額為2.7兆元，今年合計已經有18檔債券ETF送出追加、追加次數達47次，追加募集金額來到9,343億元。樂觀看待今年追加募集金額上看兆元，亦將有望連續二年追加募集金額突破兆元大關。

櫃買中心債券部經理林裕崇進一步指出，2023年全年上櫃債券ETF共有30檔送出追加、追加次數達52次、追加募集金額來到1.03兆元，今年相當有機會再度突破兆元大關，並優於去年的史上最佳表現，有望連續改寫歷史新高紀錄。

櫃買中心副總經理李淑暖指出，上櫃債券ETF總規模排行全球第六大，今年已經有三檔債券ETF新掛牌，如台新美A公司債20+、中信優息投資級債、以及凱基A級公司債；目前還有六檔債券ETF已通過指數審查但尚未掛牌。

同時，為滿足投資人外幣資產配置需求，並協助投信業者拓展ETF業務，今年第4季、最快10月有望看到首檔加掛外幣（美元幣別）的債券ETF誕生，提供有美元部位的投資人運用。

此外，櫃買中心昨（23）日召開第11屆第二次董事、監察人聯席會議，會中通過四件上櫃申請案，分別為：明遠精密、力領科技、全家餐飲、銳澤。

截至23日，今年累計上櫃掛牌達15家。