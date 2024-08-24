聽新聞
test
0:00 / 0:00

上櫃債券ETF追加募資 衝高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

隨聯準會（Fed）降息腳步愈來愈接近，資金也持續加速流往債券ETF，投資熱潮延燒，今年上櫃債券ETF追加募集金額有望再創新巔峰，挑戰連續兩年追加募集金額突破兆元大關。

櫃買中心總經理陳麗卿於昨（23）日櫃買例行記者會中指出，據統計，至8月22日，上櫃債券ETF共計83檔，最新總資產規模為2.75兆元，總成交金額為2.7兆元，今年合計已經有18檔債券ETF送出追加、追加次數達47次，追加募集金額來到9,343億元。樂觀看待今年追加募集金額上看兆元，亦將有望連續二年追加募集金額突破兆元大關。

櫃買中心債券部經理林裕崇進一步指出，2023年全年上櫃債券ETF共有30檔送出追加、追加次數達52次、追加募集金額來到1.03兆元，今年相當有機會再度突破兆元大關，並優於去年的史上最佳表現，有望連續改寫歷史新高紀錄。

櫃買中心副總經理李淑暖指出，上櫃債券ETF總規模排行全球第六大，今年已經有三檔債券ETF新掛牌，如台新美A公司債20+、中信優息投資級債、以及凱基A級公司債；目前還有六檔債券ETF已通過指數審查但尚未掛牌。

同時，為滿足投資人外幣資產配置需求，並協助投信業者拓展ETF業務，今年第4季、最快10月有望看到首檔加掛外幣（美元幣別）的債券ETF誕生，提供有美元部位的投資人運用。

此外，櫃買中心昨（23）日召開第11屆第二次董事、監察人聯席會議，會中通過四件上櫃申請案，分別為：明遠精密、力領科技、全家餐飲、銳澤。

截至23日，今年累計上櫃掛牌達15家。

ETF 債券ETF 櫃買中心

延伸閱讀

00687B買氣熱…僅一周百張大戶增加7％！ 投資人搶搭除息及降息順風車

純美債 ETF 登場 兆豐投信新兵00957B債現佳機

00687B剩沒幾天甜甜價…若暗示降2碼以上將噴出去？快除息＋未來成長性值得期待

債券ETF湧人氣 長天期美債與投等債受青睞

相關新聞

臺銀、土銀擔綱新青安主力

八大公股行庫辦理新版青年安心成家房貸（新青安）帶動房貸量能大增，達到銀行法72-2條房貸餘額上限警戒線的行庫也持續增加，...

公股金控整併 財長：目前沒規畫

台新金、新光金宣布換股合併，中信金也想搶親併購新光金，金控整併話題再度受到關注。財政部長莊翠雲昨日被問到「公公併」話題，...

活存、定存、外匯存款 攀峰

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行昨（23）日公布7月金融情況，活期存款、定期存款與外匯存款餘額全數為歷史新高，央行經研處副處...

華南金擬找互補性券商併購

華南金昨（23）日舉行法說會，金控間整併議題熱，長期缺乏壽險版圖的華南金認為，保險業資產規模龐大，併購需保險專業和人才，...

財長：目前無「公公併」規畫

外界質疑公股行庫競爭力不如民營，應該跟上「新新併」腳步進行「公公併」。財政部長莊翠雲昨（23）日強調，目前沒有公公併的規...

李長庚談金金併...不會為併而併

國泰金控昨（23）日舉行法說會，對於熱門的「金金併」議題，總經理李長庚說，國泰金不會為併購而併購，對金控間的併購也以平常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。