四公股行庫總座上任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

八大公股行庫大搬風過後，董事長已於上周就任，至於金控或銀行的新任總經理包括合庫金（5880）、合庫銀、土銀及臺灣金總經理均於昨（23）日接獲金管會同意後正式就任。

八大公股行庫董總大搬風後14日全數履新，有異動的總經理包括合庫金控總經理由原合庫銀行總經理蘇佐政轉任，合庫銀行總經理則為原彰化銀行副總經理王淑芬轉升任。臺灣金控總經理由原臺灣銀行總經理施瑪莉擔任，臺銀總經理則由副總吳佳曉升任。土地銀行總經理為台企銀總經理張志堅轉任。以上均於昨日接獲金管會核准函正式就任。

依據法規，擔任銀行總經理者，其資格應事先檢具有關文件報經主管機關金管會審查合格後，始得充任。

百分之百國營的土銀總經理交接暨宣誓就職典禮昨在總行舉行，由土銀董事長何英明主持監誓，他期許張志堅以過去在台企銀之授信專長，讓土銀成為中小企業最堅實的夥伴，擴大土建融以外的授信基礎，並擴展到全方位授信及維持良好資產品質。

張志堅致詞時則提出未來三大面向之經營策略，包括強化數位化轉型、積極推動永續發展及培育跨領域人才。

新任的還有第一金總經理方螢基、台灣中小企銀總經理李國忠，目前尚未收到金管會核准函。方螢基從第一金副總經理內升，李國忠則由農業金庫總經理轉任。

合庫金 土銀 金管會

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