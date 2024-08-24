財長：目前無「公公併」規畫
外界質疑公股行庫競爭力不如民營，應該跟上「新新併」腳步進行「公公併」。財政部長莊翠雲昨（23）日強調，目前沒有公公併的規畫，更點名三家國營銀行沒有整併計畫、四家公股民營銀行也有政策任務，若公股民營子公司要整併，也應循序漸進辦理。
財政部昨進行年度參訪，莊翠雲下午與記者進行座談會時被問及公公併問題時，她直言「目前沒有公公併的規畫」。她解釋，如果是基於經營策略而採取併購行為，必須要在不影響國家利益、提升競爭力，以合意併購的前提下來做，政府給予尊重。
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