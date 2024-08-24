華南金擬找互補性券商併購

華南金（2880）昨（23）日舉行法說會，金控間整併議題熱，長期缺乏壽險版圖的華南金認為，保險業資產規模龐大，併購需保險專業和人才，及保險業多屬民營等三大原因，認為優先從具有互補性的證券商做併購，例如財部也鼓勵公股間其他子公司先整併。

華南金總經理李耀卿說，華南金對併購策略是持開放態度，目前是找尋具有互補的其他規模小的獲利支柱，例如券商，財部也鼓勵公股間其他子公司，可先做整併，提升市場地位和獲利能力，這可能會更優於市場的保險對象。

華南金缺乏壽險版圖，是否會評估併購壽險業，有三大考量，一、併購是需要保險專業和人才，需在此前提下，才會做進一步尋找對象或洽談，但華南金是以銀行為主體。

二、目前市場保險公司對象都是民營機構，三、保險業資產規模龐大，合併議題並非單方面想併就可以，意味要併購壽險業並不容易。

華南金昨召開法說會，市場聚焦華南金對併購、房市、美國聯準會降息後的獲利動能及獲利展望等。

華南金內部預期美國9月起將會降息三次，每次一碼；李耀卿說，目前華南銀外幣存放比約46%，「已將多數剩餘資金都放在債券，所以美國降息對華南銀淨利息收入和淨利差有助」。

華南金認為美降息對子銀行是多利，有三大主因，一、可提升固定商品（如債券）收益，提振淨值，二、華銀已把多數資金配置在債券，外幣投資固定資產較多，三、台灣央行不降息，美國降息後更有利，因此對整體淨利息收入有助。

唯一可能會衝擊的是SWAP（換匯交易）收益，因市場預期降息，套利空間縮小，華南銀前七月SWAP投資收益是65億元，全年預估約80餘億元，較去年少一成；手續費收入則看好下半年股市熱絡，全年手續費收入估可成長四成。

華南金2024年上半年稅後純益112.1億元，年增7%，每股稅後純益0.82元，年增6.5%，子銀行上半年稅後純益102.6億元，年增5.3%，金控和子銀行獲利續刷史上同期新高紀錄，金控集團總資產突破4兆元達4.17兆元，年增11.8%。