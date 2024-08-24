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公股金控整併 財長：目前沒規畫

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導

台新金新光金宣布換股合併，中信金也想搶親併購新光金，金控整併話題再度受到關注。財政部長莊翠雲昨日被問到「公公併」話題，她強調，目前沒有規畫。公股事業整併必須要審慎評估，並考量相關原則，程序也要符合市場機制公開、公平、公正等相關條件。

莊翠雲指出，目前沒有公公併規畫，公股金融事業要整併，必須審慎評估雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置、據點裁撤等實質營運要素，若僅基於經營策略要採取併購行為，必須要在影響國家利益，提升競爭力及合意併購前提下來做，政府就會給予尊重。

她認為，公股事業整併程序要透過市場機制，以公平、公開、公正方式，並要符合金融監理法規審慎辦理，也要兼顧股東、員工、客戶權益，及國家整體利益考量。

莊翠雲說，目前公股事業經營穩健，也兼顧政策執行，例如國營的台灣金控，負有穩定金融市場的政策任務。土地銀行是不動產專業銀行；輸出入銀行則是執行政府推展對外貿易政策的政策性銀行，這三家國營金融機構沒有整併計畫。

至於四家公股民營金控公司，兆豐、第一、合庫、華南等四家金控主要獲利來自銀行，經營也屬穩健，同時能兼顧政府政策任務執行。莊翠雲也表示，銀行之外的子公司若要整併，須考量市場規模、優勢互補等合併綜效，同時要注意工會認同，尊重工會意見，也就是說，若這些已民營化的金控子公司要整併，事業要主動評估，也要訂計畫循予辦理。

併購 台新金 新光金

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