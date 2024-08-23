快訊

澎湖驚傳死亡車禍！夫妻騎車外出與垃圾車碰撞 66歲丈夫傷重不治

幸運兒是你嗎？大樂透1.7億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

ATM大當機 中信：內部系統異常 半小時恢復服務

聯合報／ 記者朱漢崙馬瑞璿／台北即時報導

中國信託ATM系統今天晚間8點50分左右發生大當機，不只ATM，連網銀、App都進不去，網友一陣哀號。中國信託今晚指出，「本行於今日晚間內部系統異常，致使部份對外服務受到影響。經處理後，已於半小時左右恢復服務，造成客戶不便，敬請見諒。」

民眾仰賴ATM、網銀、App服務甚深，因此，中國信託相關服務一當機之後，就引起用戶一陣討論，也有網友詢問，「是小七的中國信託ATM壞，還是全部都壞了？」，也有網友擔心手中沒現金，沒有ATM不知道該怎麼辦。

中國信託晚間先在官網上證實，「目前交易回應速度稍慢，若有無法登入官網或網路銀行的情況，請稍後再試，如急需進行交易，可先使用銀行語音專線以及信用卡語音專線，來進行交易替代通路。」好在半個小時後，已經恢復相關服務。

ATM 中國信託 網銀

延伸閱讀

00679B溢價最高 他曝「買00795B更賺」反被酸！網揭1招更賺

中信證 靈活應對波動

詐團車手藏摩鐵 利用附近ATM提詐款曝蹤

中信日本商社ETF 00955 自8月20日上櫃掛牌交易

相關新聞

賈永婕將任台北101董事長 卓榮泰：她去了以後 它每天都會很亮

藝人賈永婕將於9月3日上任台北101董事長。對此，行政院長卓榮泰23日表示，賈永婕有文化底蘊，其對社會的關懷度很深，也會...

兆豐產險減增資變更實收 資本額仍居第二大、RBC升至400%

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險大幅減增資完成，今天獲准變更資本登記，資本額變為45億元，預期風險資本適足率（RBC）可...

土銀總座張志堅交接暨宣誓就職 企金、個金雙翅衝獲利

土地銀行總經理張志堅交接暨宣誓就職典禮於23日在土地銀行總行舉行，由土地銀行董事長何英明主持監誓，他期許張志堅運用過去徵...

獨／中信金首開先例「現金搭股票」公開收購 比台新金溢價30%

中信金控將在晚間7點30分對外公布公開收購計劃，據了解，這次除了現金之外，還有搭配股票的公開收購，所以中信也將增加資本額...

靜候Fed主席鮑爾談話…新台幣連2貶 單週仍強升3.12角

美國聯準會主席鮑爾今天稍晚將發表演說，市場觀望氣氛濃厚，新台幣陷入整理，今天收盤收31.976元，小貶1分，匯價連2黑。...

獨／中信金收購新光金 傳每股14.5元以上

中信金（2891）搶親，今天晚間7點30分將赴證交所召開重大訊息記者會，傳每股收購價格在14.5元以上，且第一階段收購目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。