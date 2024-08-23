ATM大當機 中信：內部系統異常 半小時恢復服務

中國信託ATM系統今天晚間8點50分左右發生大當機，不只ATM，連網銀、App都進不去，網友一陣哀號。中國信託今晚指出，「本行於今日晚間內部系統異常，致使部份對外服務受到影響。經處理後，已於半小時左右恢復服務，造成客戶不便，敬請見諒。」

民眾仰賴ATM、網銀、App服務甚深，因此，中國信託相關服務一當機之後，就引起用戶一陣討論，也有網友詢問，「是小七的中國信託ATM壞，還是全部都壞了？」，也有網友擔心手中沒現金，沒有ATM不知道該怎麼辦。

中國信託晚間先在官網上證實，「目前交易回應速度稍慢，若有無法登入官網或網路銀行的情況，請稍後再試，如急需進行交易，可先使用銀行語音專線以及信用卡語音專線，來進行交易替代通路。」好在半個小時後，已經恢復相關服務。