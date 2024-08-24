活存、定存、外匯存款 攀峰

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行昨（23）日公布7月金融情況，活期存款、定期存款與外匯存款餘額全數為歷史新高，央行經研處副處長曹體仁表示，台灣經濟持續成長，經濟體規模擴大，貨幣需求也會增加，並反應在存款餘額成長上。

央行數據顯示，7月底活期性存款餘額24.47兆、定期性存款餘額18.83兆、外匯存款餘額9.33兆元，同為歷史新高。

曹體仁說，7月底外匯存款餘額9.33兆元，月增555億元，除進出口廠商外幣貨款（例如出口商收到貨款）會反映到外匯存款變化，國人對匯率看法也會反映在對外匯存款需求上，此外，外匯存款餘額是用新台幣計價，新台幣對美元匯率升貶，也會影響外匯存款餘額變化。

央行統計顯示，7月底全體貨幣機構總存款增至62兆元，歷史新高，與去年7月相較一年來大增3.4兆元。曹體仁解釋，台灣經濟持續成長，貨幣需求隨之擴大，是存款餘額持續增加主因。

對於近期央行下令國銀提出不動產貸款改善計畫、逐季降低不動產放款集中度，是否會抑制M2成長率，曹體仁回應，M2變動因素除房貸外，還有對其他公民營事業及政府放款等，房貸只是其中一部分，是否會有影響，須持續觀察。

外匯 央行 新台幣

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