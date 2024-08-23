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賈永婕將任台北101董事長 卓榮泰：她去了以後 它每天都會很亮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
藝人賈永婕將於9月3日上任台北101董事長。圖為22日賈永婕PO出和101大樓合照。圖／摘自臉書
藝人賈永婕將於9月3日上任台北101董事長。圖為22日賈永婕PO出和101大樓合照。圖／摘自臉書

藝人賈永婕將於9月3日上任台北101董事長。對此，行政院長卓榮泰23日表示，賈永婕有文化底蘊，其對社會的關懷度很深，也會闡述民主理念，希望能藉此與國際連結，這項人事也向賴總統報告後，他認為「非常有高度」。

卓榮泰今日接受「新台灣加油」節目專訪時提到，很肯定賈永婕過去在公益、演藝方面的工作，還有對流行時尚的表現，他曾經跟賈永婕說，101是台灣的象徵，每次在台灣重要的時刻、得到喜慶的時候，甚至在台灣有一些天災地變的時候，都會打出亮亮的燈，「我是跟她說，她如果去了以後，它每天都會很亮，101每天都會有很亮的地方，讓國人看得到」。

卓榮泰透露，他跟賈永婕聊到未來經營的想法，101大樓是台灣象徵，每次在台灣重要時刻，有喜慶或天災地變時，101都會打燈，來鼓勵、安撫人心。賈永婕如果去了以後，「101每天都會很亮」。他跟賈永婕說，101大樓裡有很多的空間，可以再好好利用，很多文化氣息可以放進去，而且它有一個非常獨特的垂直馬拉松活動，在世界頗負盛名，沒有想到賈永婕說她跑過。

卓榮泰表示，重要的是，賈永婕是一位在文化有底蘊的藝人，對社會的關懷度相當深，也對民主理念有所闡述，希望她藉此跟國際做連結。他說，101各國旅客、觀光客都很多，希望能夠真的把它帶出去，希望新的團隊能夠用新的概念去經營101，讓它真正成為台灣最明顯的一個地標，裡面的內涵精神尤其重要。

卓榮泰 台北101 賈永婕 馬拉松

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