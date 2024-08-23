富邦華一銀行對四川省唯品富邦消金 增資人民幣1.25億元
富邦華一銀行23日通過董事會決議，依據大陸國家金融監督管理總局2024年新發布的《消費金融公司管理辦法》，增資旗下轉投資公司四川省唯品富邦消金人民幣1.25億元，以符合監管對消費金融公司最低註冊資本為人民幣10億元要求，並維持富邦華一於唯品富邦消金之原持股比例。
富邦金指出，唯品富邦消金成立於2021年10月，為銀保監會批准設立的消費金融公司，原始股東為唯品會（中國）有限公司持股49.9%、特步（中國）有限公司25.1%及富邦華一25%，初始註冊資本為人民幣5億元。本次增資後富邦華一仍維持原持股比例25%。
唯品富邦消金公司，以「讓生活更美好、讓金融更簡單」為使命，持續滿足社會大眾日益多樣化的消費金融需求，致力為廣大金融消費者提供高效、便捷且公平友善數位信貸產品及服務。唯品富邦消金自2021年正式開業以來，財務運作穩定，總體經營情況趨正向發展。
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