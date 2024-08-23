兆豐產險減增資變更實收 資本額仍居第二大、RBC升至400%

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險大幅減增資完成，今天獲准變更資本登記，資本額變為45億元，預期風險資本適足率（RBC）可大幅回升至400%以上。雖然經過大幅減資彌補虧損，但增資後兆豐產險的實收資本額仍名列前茅，居本國產險第二大，僅次於新安東京海上產險，其餘本國產險的實收資本額大多在20億元到30多億元之間。

兆豐產險是在6月下旬啟動減增資作業，為彌補防疫保單造成的帳上虧損，因此先行大幅減資53億餘元，減資幅度高達99.99%多，彌補虧損後，減資後股本剩下10元，同時再辦理私募現金增資，由大股東兆豐金注資45億元，減增資後兆豐產險的資本額也將隨縮水至45億又10元。

兆豐產險大減資基準日為6月26日，增資認股基準日即為6月27日，兆豐金依票面價每股10元認購全部增資新股，完成減增資後，兆豐產險風險資本適足率RBC回升至400%以上。兆豐產險2023年底的RBC水準為368.32%。

兆豐金控去年底辦理現金增資，今年1月底完成增資115.5億元，其中原本就規劃現增額度中的45億元，是用來對兆豐產險增資，並預定6月底前完成。由於兆豐產險受防疫險風暴衝擊，理賠損失嚴重，之前兆豐金已兩度對兆豐產險增資，而兆豐產險與漢諾威國際再保公司，有超過百億元再保攤回等待漢諾威履約，兆豐產險公告已經對漢諾威提告，相關提損則是滾動式每季檢視狀況。不過，今年來兆豐產險獲利已大幅好轉，今年前七月累計稅後純益1.55億元，比起去年同期累計稅後淨損16.5億元，獲利大幅好轉並轉虧為盈。