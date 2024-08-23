獨／中信金首開先例「現金搭股票」公開收購 比台新金溢價30%

中信金控將在晚間7點30分對外公布公開收購計劃，據了解，這次除了現金之外，還有搭配股票的公開收購，所以中信也將增加資本額，可說是金控收購上，第一次搭配股票的收購，而收購價格，約比台新、新光換股比例多出30%溢價，價格約當接近每股14.7元。

此外，中信金控原本分兩階段，最後改成一階段直接買到51%。

中信金對新光金的公開收購價格，超過台新金出價30%，對小股東或是外資將發揮更多應賣的誘因、提高公開收購成功的機會。

中信金公開收購方式，除了現金之外也會搭配股票，也就是說，擁有新光金股票的小股東，也可以拿到中信金的股票，由於中信金股價好，將更增加誘因。