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獨／中信金收購新光金 傳每股14.5元以上
中信金（2891）搶親，今天晚間7點30分將赴證交所召開重大訊息記者會，傳每股收購價格在14.5元以上，且第一階段收購目標達五成以上，展現併購新光金（2888）的決心。
在台新金（2887）與新光金昨日召開董事會後，公布換股比例，換算將以新光金每股11.32元左右價位，換股合併新光金，低於新光金市價，引發新光金今天開盤重挫，不過隨即傳出中信金將以每股14元以上價格收購新光金，帶動新光金股價逆勢止跌，終場收平盤。
不過據可靠消息來源指出，這次中信金展現誠意，收購價格將超過14.5元，且為了展現企圖心，初期收購比例相當高，將達五成以上。
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