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靜候Fed主席鮑爾談話…新台幣連2貶 單週仍強升3.12角

中央社／ 台北23日電
美國聯準會主席鮑爾今天稍晚將發表演說，市場觀望氣氛濃厚，新台幣陷入整理，今天收盤收31.976元，小貶1分，匯價連2黑。路透
美國聯準會主席鮑爾今天稍晚將發表演說，市場觀望氣氛濃厚，新台幣陷入整理，今天收盤收31.976元，小貶1分，匯價連2黑。路透

美國聯準會主席鮑爾今天稍晚將發表演說，市場觀望氣氛濃厚，新台幣陷入整理，今天收盤收31.976元，小貶1分，匯價連2黑。不過本週因美元暴跌，亞幣順勢展開反攻，新台幣單週狂升3.12角，週線收下連4紅。

全球央行年會登場，由於一連串經濟數據都支持聯準會（Fed）9月降息決策，市場期盼從鮑爾的演說中，獲得更多後續降息幅度及路徑等線索，股匯陷入盤整格局。

台股今天開低震盪，盤中下探21935.98點，跌約213點，隨著台積電、鴻海、電金族群回神，指數尾盤翻紅，終場小漲9.22點，收在22158.05點。

外匯交易員指出，市場靜待鮑爾談話釋出更明確降息訊號，操作偏向保守，外資雙向操作，新台幣以32.00元開出，而後貶至盤中最低32.015元；但本週新台幣升勢凌厲，出口商愈看愈焦慮，今天一等到新台幣重返32元，手刀進場拋匯，為匯價提供支撐，新台幣一度翻揚、最高升抵31.944元，台北及元太外匯市場總成交金額略為放大至15.39億美元。

回顧本週新台幣匯率變化，由於美國公布的經濟數據一致傳遞出通膨放緩、經濟軟著陸的訊息，聯準會9月降息幾成定局，美元大勢已去，一度摔至100價位，亞幣展開絕地大反攻，新台幣不甘示弱，單週累計狂升3.12角或0.98%，8月以來週線紅通通。

外匯交易員分析，匯價漲多難免拉回，但只要鮑爾延續偏鴿立場，美元疲弱不變，加上月底出口商有實質拋匯需求，均將支撐新台幣的走勢。

台股 新台幣 美元 美國聯準會 降息

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