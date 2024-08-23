證交所與碳交所 參展「2024 Meet Greater South 亞灣新創大南方」

臺灣證券交易所連兩年攜手子公司臺灣碳權交易所，共同參與南臺灣創新創業年度盛會「Meet Greater South 亞灣新創大南方」，設置「G1-1：永續創新聚落－碳交所及證交所主題專區」，展示創新公司邁向資本市場路徑及碳交易業務諮詢等豐富內容，以資本市場資源力助新興經濟發展，打造永續成長新動能。

證交所表示，本次展區設計多項活動，其中展覽首日邀請平和環保（6771）及成信實業等二家創新板（準）上市公司登台分享公司營運發展亮點及上市經驗。

同時亦規畫碳交所業務簡報、國際碳權交易平台及國內減量額度交易平台介紹簡報，搭配「上市雙主板X碳知識X碳交易」九宮格有獎徵答遊戲，誠摯邀請對新經濟產業發展、碳權交易及碳管理有興趣之企業與投資先進，親臨會場參觀交流。