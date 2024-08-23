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避免「小白」買房超出負荷 華銀將要求二件事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南銀行對房貸借款人財資力加強審核。圖/本報資料照片
華南銀行對房貸借款人財資力加強審核。圖/本報資料照片

為避免初次買房的「小白」買房超出負荷，華南銀行今日在華南金控法說會上指出，目前對於新青安，除了配合政策在核貸上避免人頭戶或轉租等問題，另一個重點在於對借款人財資力的審核，包括所得負債比將要求必須低於7成，免得小白借了房貸但財務壓力沈重，甚至日後還款發生困難。

此外，銀行另一件事就是去查建商對購屋者的「二胎融資」。華銀指出，有不少建商對於頭期款付不出來的購屋民眾，會由建商借出資金，銀行可直接查不動產的謄本，若有相關的設定，就屬這類現象，這些都會使銀行降低成數，例如購屋者原本可貸8成，但會降至6、7成，以控管風險。

華銀在法說會上回答法人、媒體提問時指出，目前華銀距離銀行法第72條之2 ，尚有大約160億元的水位可供不動產放款之用，但這160億元並非只給房貸，而是與土地建築融資共用。另外，目前華銀的比重為27.83%，華銀則是以28.3%作為自行設置的警戒水位，因此，現在已要求分行，若有申貸案要向總行登記，由總行在各分行之間調撥額度。至於利率，新青安房貸利率目前仍在1.775%，至於一般的房貸利率起跳價為2.185%，但有些房貸利率的確已較高。

目前多家本國銀行因為房貸資金吃緊，房貸利率已接近3%的水準，手續費也增加。不過，銀行主管解釋，手續費原本就是以房貸總額的千分之一計收，以新青安為例，新青安房貸手續費若借款金額1千萬元，倘若千分之一就是1萬元，過去只是銀行會給客戶優惠，但現在則回歸到千分之一的費率，不再給予折扣。

建商 新青安房貸 華銀

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