重申絕無「限貸令」 財政部：對無自有住宅民眾沒影響
新青安導致申貸量暴增，央行祭出房貸減降令，不過，央行、金管會、財政部都紛紛出面強調，「並沒有要銀行限貸」。財政部國庫署署長陳柏誠23日再次強調，沒有所謂的限貸令，銀行受理房貸本來就要審慎評估，目前政策對無自有住宅的一般民眾，絕無影響。
陳柏誠今日出席媒體座談會時，針對目前最熱的限貸令再次解釋。他說，央行22日在新聞稿提到，銀行也認為，不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，只是目前不動產貸款過度集中，要請銀行特別注意而已，央行協助無自有住宅民眾的目標是一致的，對民眾不會有影響，只是銀行審理過程當然要審慎。
另外，財政部2月底承諾將對學校、捷運周邊等出租熱區，展開為期兩年的查核。目前的進度為何？賦稅署副署長倪麗心解釋，查核計畫為期兩年，國稅局還在蒐集資料中，初期沒有查核件數，但慢慢數據就會出來。
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