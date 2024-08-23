金融整併話題再起 財長莊翠雲：目前沒有「公公併」規劃

台新金、新光金宣布換股合併，中信金也想搶親併購新光金，金控整併話題再度受到關注。財政部長莊翠雲今日被問到「公公併」話題，她強調，目前沒有規劃。公股事業整併必須要有相關考量、審慎評估，以及必須在什麼樣的原則下，程序也要符合市場機制公開公平公正等相關條件。

莊翠雲指出，目前沒有公公併規劃，公股金融事業要整併必須雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置，還有據點裁撤等實質營運要素要審慎評估，若僅基於經營策略要採取併購行為，必須要在影響國家利益，提升競爭力及合意併購前提下來做，政府就會給予尊重。

她認為，公股事業整併程序要透過市場機制，以公平、公開、公正方式，並要符合金融監理法規審慎辦理，也要兼顧股東、員工、客戶權益，及國家整體利益考量。

莊翠雲說，目前公股事業經營穩健，也兼顧政策執行，例如國營的台灣金控，負有穩定金融市場的政策任務。土地銀行是不動產專業銀行；輸出入銀行則是執行政府推展對外貿易政策的政策性銀行，這3家國營金融機構沒有整併計畫。

至於4家公股民營金控公司，兆豐、第一、合庫、華南，4家金控主要獲利來自銀行，經營也屬於穩健，同時也能兼顧政府在政策任務執行。莊翠雲也表示，銀行之外的子公司若要整併，須要考量市場規模，能否優勢互補等合併綜效，同時要注意工會認同，尊重工會意見，也就是若這些已民營化的金控子公司要整併，事業要主動評估，也要訂計畫循予辦理。