快訊

攜手愛爾達轉播奧運遭酸「空手套白狼」 中華電信罕見說重話

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

金融整併話題再起 財長莊翠雲：目前沒有「公公併」規劃

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部長莊翠雲今日被問到「公公併」話題，她強調，目前沒有規劃。公股事業整併必須要有相關考量、審慎評估，以及必須在什麼樣的原則下，程序也要符合市場機制公開公平公正等相關條件。記者呂俊儀／攝影
財政部長莊翠雲今日被問到「公公併」話題，她強調，目前沒有規劃。公股事業整併必須要有相關考量、審慎評估，以及必須在什麼樣的原則下，程序也要符合市場機制公開公平公正等相關條件。記者呂俊儀／攝影

台新金新光金宣布換股合併，中信金也想搶親併購新光金，金控整併話題再度受到關注。財政部莊翠雲今日被問到「公公併」話題，她強調，目前沒有規劃。公股事業整併必須要有相關考量、審慎評估，以及必須在什麼樣的原則下，程序也要符合市場機制公開公平公正等相關條件。

莊翠雲指出，目前沒有公公併規劃，公股金融事業要整併必須雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置，還有據點裁撤等實質營運要素要審慎評估，若僅基於經營策略要採取併購行為，必須要在影響國家利益，提升競爭力及合意併購前提下來做，政府就會給予尊重。

她認為，公股事業整併程序要透過市場機制，以公平、公開、公正方式，並要符合金融監理法規審慎辦理，也要兼顧股東、員工、客戶權益，及國家整體利益考量。

莊翠雲說，目前公股事業經營穩健，也兼顧政策執行，例如國營的台灣金控，負有穩定金融市場的政策任務。土地銀行是不動產專業銀行；輸出入銀行則是執行政府推展對外貿易政策的政策性銀行，這3家國營金融機構沒有整併計畫。

至於4家公股民營金控公司，兆豐、第一、合庫、華南，4家金控主要獲利來自銀行，經營也屬於穩健，同時也能兼顧政府在政策任務執行。莊翠雲也表示，銀行之外的子公司若要整併，須要考量市場規模，能否優勢互補等合併綜效，同時要注意工會認同，尊重工會意見，也就是若這些已民營化的金控子公司要整併，事業要主動評估，也要訂計畫循予辦理。

中信金 併購 台新金 新光金 莊翠雲 財政部

延伸閱讀

公營行庫要「公公併」？ 財政部部長莊翠雲直言：沒有整併計畫

當沖降稅再延長3年 網酸「賭場永續經營」：法規助割韭菜

財政部檢討停徵娛樂稅 新北：研議後再決定

財政部長莊翠雲：當沖降稅將再延長3年

相關新聞

避免「小白」買房超出負荷 華銀將要求二件事

為避免初次買房的「小白」買房超出負荷，華南銀行今日在華南金控法說會上指出，目前對於新青安，除了配合政策在核貸上避免人頭戶...

重申絕無「限貸令」 財政部：對無自有住宅民眾沒影響

新青安導致申貸量暴增，央行祭出房貸減降令，不過，央行、金管會、財政部都紛紛出面強調，「並沒有要銀行限貸」。財政部國庫署署...

金融整併話題再起 財長莊翠雲：目前沒有「公公併」規劃

台新金、新光金宣布換股合併，中信金也想搶親併購新光金，金控整併話題再度受到關注。財政部長莊翠雲今日被問到「公公併」話題，...

公營行庫要「公公併」？ 財政部部長莊翠雲直言：沒有整併計畫

外界質疑公股行庫競爭力不如民營，公股銀行應該要「公公併」，財政部部長莊翠雲23日被問及此事直言，「目前沒有公公併規劃」，...

談併購 國泰金控總經理李長庚：持續找對象、將以獲利均衡為目標

中信金將公開收購新光金成為市場熱門話題，對於會否對心儀標的進行公開收購？國泰金控總經理李長庚今日在法說會上回應，國泰金之...

「房貸減降令」真正原因找到了？專家：這數據飆高讓央行擔憂

央行公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款金額與利率，7月五大銀行購屋貸款衝到1,217億元，年增11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。