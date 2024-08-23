公營行庫要「公公併」？ 財政部部長莊翠雲直言：沒有整併計畫

外界質疑公股行庫競爭力不如民營，公股銀行應該要「公公併」，財政部部長莊翠雲23日被問及此事直言，「目前沒有公公併規劃」，三家國營銀行沒有整併計畫，四家公股民營銀行的子公司若要整併，也應該循序漸進辦理。

莊翠雲今日下午與財政部記者進行座談會，會中被問到公公併議題，她直接回應，沒有公公併規劃，因為公股金融事業整併，必須就雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置等實質營運要素進行審慎評估。

莊翠雲進一步指出，若是基於經營策略採取併購行為，在不影響國家利益、合意併購前提下，會給予尊重，公股整併程序要符合市場機制，必須公平公正公開，且符合金融監理法規審慎辦理，兼顧員工、股東、客戶權益及國家利益考量。

莊翠雲分析，公股經營事業經營方式穩健，且也有兼顧政策執行的任務，國營像是台灣金控，是屬於國家級金控，負有穩定國內市場的任務；土地銀行是不動產專業銀行，負有相關政策任務；輸出入銀行則是執行政府推展對外貿易的政策性銀行，這三家國營銀行沒有整併計畫。

至於四家公股民營包括兆豐、第一、合庫、華南，莊翠雲則說，四家金控獲利都是來自銀行，且經營穩健，也能兼顧政策的執行，銀行以外子公司整併要考量市場規模、優勢是否能互補，同時也要注意工會認同，如果子公司要整併，事業要主動評估，建立計畫循序漸進辦理。