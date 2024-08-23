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影／海外避險成本增加 國泰金期待投資政府推出的公建

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國泰金控今天舉行第二季法說會，總經理李長庚出席記者會說明第二季成果與未來展望。記者潘俊宏／攝影
國泰金控今天舉行第二季法說會，總經理李長庚出席記者會說明第二季成果與未來展望。記者潘俊宏／攝影

國泰金控今天舉行第二季法說會，匯兌美元可能貶值台幣走升、利率調降或股市波動等變動，國泰金強調可能會增加避險成本與尋找投資標的，但有信心避險成本會維持在1%至1.5%的範圍，國泰金控總經理李長庚表示，挑戰雖大但會努力尋找適合投資標的，尤其是台灣的公共建設投資標的。

李長庚表示，國泰金很期待投資政府推出的公共建設或基礎建設，因為政府也希望引導壽險資金能多投資國內，但不是為投資而投資，而是這些建設能真正對台灣社會有幫助，包括建設的品質與內容，能讓台灣更進步，再者，希望台灣對於投資的許多法規能更健全，讓業者即使是不同業別，也有足夠的投資案源與投資架構及法規，讓業者的資金能投入台灣的建設。

國泰金控今天舉行第二季法說會，總經理李長庚（右三）與各部門主管出席說明第二季成果與未來展望。記者潘俊宏／攝影
國泰金控今天舉行第二季法說會，總經理李長庚（右三）與各部門主管出席說明第二季成果與未來展望。記者潘俊宏／攝影

國泰金控 法說會

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