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談併購 國泰金控總經理李長庚：持續找對象、將以獲利均衡為目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚。圖／（資料照）國泰金提供
國泰金控總經理李長庚。圖／（資料照）國泰金提供

中信金將公開收購新光金成為市場熱門話題，對於會否對心儀標的進行公開收購？國泰金控總經理李長庚今日在法說會上回應，國泰金之前也曾有公開收購經驗，也就是國泰世華銀收購台中第七商銀，但對於併購，國泰金控一定非常謹慎，不會為併而併，會以獲利均衡為目標。

中信金擬公開收購新光金，將進一步挑戰國泰金龍頭地位，李長庚表示，他不方便評論個案，併購通常不會只有單一目標，而是多元的。但他認為，透過併購，讓市場有更多的整合，對解決overbanking（銀行家數過多）狀況更有幫助，也能節省資源把人力轉移到其他更多的國家所需要的產業發展上，這也是好的。

李長庚說明，國泰金當時用公開收購處理信合社轉型的第七商銀，主要因為股東零散，未來對於各種內生外生成長機會，都以開放態度來做，國泰金的確在評估各種可長大的機會，但也在思考能否因此讓獲利結構更為平衡。

李長庚分析，以獲利結構來看，目前保險占三分之二，銀行占三分之一，因此，希望透過併購讓未來獲利能更平衡，有助獲利穩定，例如，先前國泰結合世華，合併第七商銀，中聯信託這些，代表國泰在併購上不排斥，但不會為併而併，而是真正找到好的策略點，進行併購行動。

目前國泰證券相對規模較小，李長庚表示，國泰證券若有找到好的機會，就會推動合併，但若沒有雙方互利成長點，就不會推動。因為併購也會牽涉到對方股東及員工，國泰金向來是併購之後對於對方員工都全部留用，再調整制度一起成長。他表示，國泰金是很負責任的併購方，會找到互利共有的架構，平常心看待市場的變動，不論是併購或股市都在變動，持續壯大自己，才是根本。

另外，李長庚對於壽險解約潮指出，預期下半年由於新台幣偏升，利率下走，解約情況一定會改善，上半年的現金已大為增加，國壽的解約狀況相對溫和，已離開去年或前年第4季的高點。李長庚也看好，國泰金控下半年獲利應可持續，也會比上半年更好。

國壽上半年獲利，許多來自處分台股收益，對於股市後市，國壽執行副總林昭廷也指出，不要怕股市下跌，若股市超跌的時間點：「股市下跌，就是下次獲利的來源。」一定會再逢低布局，有好的時機一定不會錯過。

中信金 併購 台股 國泰金控 新光金 新台幣

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