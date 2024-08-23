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「房貸減降令」真正原因找到了？專家：這數據飆高讓央行擔憂

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
央行公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款金額與利率，7月五大銀行購屋貸款衝到1,217億元，年增116%，寫下該數據公布30年以來的單月新高。情境示意圖。圖／Ingimage
央行公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款金額與利率，7月五大銀行購屋貸款衝到1,217億元，年增116%，寫下該數據公布30年以來的單月新高。情境示意圖。圖／Ingimage

央行公布五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款金額與利率，7月五大銀行購屋貸款衝到1,217億元，年增116%，寫下該數據公布30年以來的單月新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於新青安優惠房貸只能跟公股銀行承做，帶動數據走高，讓首購房貸由民銀轉進公股銀行、房貸金額飆升走高。

曾敬德表示，新青安一個月的核貸金額約6、700億元，但光五大銀行一個月購屋貸款金額就高達1,217億元，可能一方面市場熱絡包括交屋也多，另一方面新青安超過一千萬元部分也在公股承做，帶動金額寫下單月新高。

曾敬德分析，五大銀行放款水位飆高，加上許多數據參考，難免讓主管機關擔憂是否過熱，資金過度流向不動產，央行可能因此提前踩煞車，避免後續風險升高，維護金融秩序穩定。

央行 房貸

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