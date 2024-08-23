壽險業投資公建 國泰金總座李長庚提出三大呼籲

對於政府鼓勵壽險業投資國內公建，國泰金控總經理李長庚今日在法說會上發表看法，並提出三大建議，包括要有好案源、排除法規障礙、加速推動商品證券化。

李長庚指出，投資海外最大困難就是避險成本，政府說引導壽險資金在國內投資重大公建及基礎建設，壽險業很樂意，國發會也很積極。對國內公共建設的投資，李長庚認為，重點在於，一在於要有好的案源，第二在於法規困難，例如專案投資，在國外成立SPV（特定目的的公司）是基本架構而已，但國內則是採取正面表列法規，法規框架障礙限制較多要予以排除才行。

李長庚也觀察到，國發會及金管會過去三個月來努力更多，他也指出，台灣的IPO（首次公開募股）數量不足，SPO（現金增資）證券化有無限空間可發展，包括不動產證券化條款，及公建證券化，不只對壽險，對全體民眾一起參與，對金管會要推動亞太資產管理中心都更有助力。

李長庚強調，有些商品設計的空間應更大。他舉風電及太陽能為例，雖然已和台電有穩定的售購電合約，但證券化商品仍相對欠缺，例如，證券化條例，只有債權沒有股權，股權很穩定的現金流商品，應可為證券化標的，因此希望解除法令限制，引入新框架，如此也能有更多商品上架。

國泰人壽執行副總林昭廷也指出，希望全台灣有更多的固定收益新台幣商品可讓壽險投資，這也有助於未來的新制接軌，樂於投資國內公建。但這和國外上限是兩回事，而且法規上限修改也有其敏感度，倘若國內商品增加，自然資金會移回來。