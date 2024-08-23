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8月新台幣大幅升值 國壽帳上外準金超過500億元抗壓

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰人壽執行副總林昭廷。圖／本報資料照片
國泰人壽執行副總林昭廷。圖／本報資料照片

8月新台幣大升值，對壽險影響如何？國泰人壽執行副總林昭廷今日在法說會上分析，雖然業者避險成本雖然也會增加，但也有其他雜幣的替代避險可抵銷部分影響。另外，國壽在7月底的外匯價格責任準備金為516億元，較去年底208億的水準，增加308億元，足以因應未來新台幣升值的幅度：「避險成本仍可望維持在1%至1.5%。」

由於取份大量台股實現資本利得，國壽的現金股利收入，為近四年來最低，林昭廷指出，今年全年已實現資本利得較大，因此股利收入會較少，但人壽的未實現股票的利得目前仍在1000億元以上。

至於8月新台幣大幅升值，國壽在外匯損失上能否承壓？林昭廷指出，國壽的外匯價格準備金7月底有516億元，內部討論估算，從負債科目可轉到外價金約有140億至150億之間，至於要轉多少，國壽也會考量三大因素，包括新台幣匯率未來走勢、台美之間二國利差狀況，以及整個外準金餘額狀況來準備申請的時間。

林昭廷也分析美國聯準會降息對換匯契約（CS）的影響，他認為將很直接，若美國降1碼（0.25個百分點），也會直接下調CS成本，預期9月至年底，會有2次至3次降息機率，一直到明年。所以未來避險成本，會逐步下降，對長期避險成本也有機會回到相對低點，即4%以下。目前雖仍在4%以上高點，但9月之後，傳統CS成本應會逐步下降。

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