美好證上半年 EPS 1.22元 未來期以淨值增加的30%分派股利
美好證券（6021）22日召開董事會，通過2024年第2季合併財務報吿，上半年累計營收10.16億元，較去年同期成長97%，稅後淨利3.74億元，每股稅後純益1.22元。
上半年每股配發0.6元 已達2023全年配發水準
董事會表示2024 年上半年即配發0.6元，已達去年全年水準，年化殖利率期望為5.6%（以2024.8.22收盤價計）。
確立最新股利發放要點 以淨值增加的30%分派股東
美好證券啟動公司轉型多年，在董事長黃谷涵帶領下，新團隊以精準的投資眼光及佈局，在今年厚積薄發。為了建立長期的事業與合夥人關係，董事會表示公司長期的股利政策，原則以淨值增加的30%分派股東。嗣後因市場環境及營運狀況需調整時，再行提報董事會決議。
美好證券發言人陳以白表示：「我們想要尋找的股東，是能夠陪伴美好證券建立長期的夥伴關係。」對現有及潛在大股東而言，穩定的配息政策，能贏得股東們長期支持；對小股東及存股族來說，能長期享受穩定配息，與潛在資本利得成長。美好證券將持續致力於提高公司經營效益，為股東創造更高的價值。
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