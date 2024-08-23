美好證上半年 EPS 1.22元 未來期以淨值增加的30%分派股利

美好證券（6021）22日召開董事會，通過2024年第2季合併財務報吿，上半年累計營收10.16億元，較去年同期成長97%，稅後淨利3.74億元，每股稅後純益1.22元。

上半年每股配發0.6元 已達2023全年配發水準

董事會表示2024 年上半年即配發0.6元，已達去年全年水準，年化殖利率期望為5.6%（以2024.8.22收盤價計）。

確立最新股利發放要點 以淨值增加的30%分派股東

美好證券啟動公司轉型多年，在董事長黃谷涵帶領下，新團隊以精準的投資眼光及佈局，在今年厚積薄發。為了建立長期的事業與合夥人關係，董事會表示公司長期的股利政策，原則以淨值增加的30%分派股東。嗣後因市場環境及營運狀況需調整時，再行提報董事會決議。