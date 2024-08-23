國泰證券、櫃買中心前進星馬辦海外投資論壇 攜當地最大投資銀行舉辦

國泰金控旗下子公司國泰證券與證券櫃檯買賣中心前進馬來西亞及新加坡，攜手當地最大金融集團Maybank Investment Banking Group，8月20日至23日聯合舉辦海外投資論壇2024 Taiwan AI Focused Corporate Day，邀集國內共七家具代表性科技上櫃企業一同參與，包含：穩懋（3105）、弘塑（3131）、宜特（3289）、雙鴻（3324）、譜瑞（4966）、M31 （6643）及群聯（8299），與當地機構法人近距離交流。

國泰證券表示，本屆論壇匯聚來自世界各地的AI領域專家、企業高管及投資機構代表，藉由與國際投資者的交流與合作，深入探討AI技術的前景發展與未來趨勢。這次論壇期盼能讓投資人更加認識台灣AI企業的創新能力、人才儲備及在ESG （環境、社會及公司治理）永續經營的努力，為國內資本市場注入活水。回顧近一年趨勢，全球AI 產業興起、高漲的通膨出現趨緩跡象，股票市場也將迎來更充沛的資金，而此次投資論壇正提供一個集知識、資源和人脈於一體的交流平台，有助於國際投資人在複雜多變的市場環境中做出更明智、更高效的投資策略。此次投資論壇為櫃買中心再度與國泰證券攜手前進星馬，櫃買中心以推動經濟發展為目標，扶植台灣特色企業、活絡市場成交量，並積極與國際資本市場交流合作開拓新創業務，在台灣證券市場扮演不可或缺的重要角色。

國泰證券為國內「全方位數位券商」的領航者，積極突破傳統的券商經營模式，以「設計思考、數據驅動、敏捷開發」的思維，在投資服務、資產管理和金融諮詢方面皆擁有豐富的專業經驗，透過核心競爭優勢，協助顧客在資產管理上靈活運用各種衍生性商品，進行組合、避險、套利或價差等交易，並於可控制的市場風險範圍內，獲取長期穩健的投資收益。在櫃買中心、馬來亞銀行及國泰證券三方共同努力之下，本屆論壇的成功舉辦，代表著台灣AI產業在全球市場中的影響力進一步提升，也為未來的國際合作創造更多的可能性。