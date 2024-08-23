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KPMG 攜手證券櫃檯買賣中心 助新創找到籌資伯樂

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
證券櫃檯買賣中心與KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉辦新創媒合會。KPMG提供
證券櫃檯買賣中心與KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前舉辦新創媒合會。KPMG提供

隨著資本市場快速擴張，新創如雨後春筍般出現，KPMG 安侯建業執行長暨永續長施威銘表示，台灣新創常要面對資金、專業人才及實驗場域多重挑戰，盼與櫃買中心聯手整合資源、合作商機，加速台灣產業轉型、升級。

證券櫃檯買賣中心與KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前共同舉辦「創新X永續 創新企業媒合會」，精選出11家創新企業，期望藉由媒合會搭建一個投資機構能與創新企業雙向對話的嶄新平台，鏈結創新潛力企業與專業機構投資人，期望達到「創新技術、永續商機」精準媒合的效益。

施威銘表示，隨著永續議題在資本市場中的意識逐漸提升，如何在變局中開創新猷，是新創要永續發展、邁向資本市場的一大課題。

施威銘指出，KPMG 安侯建業早在2014年成立創新與新創服務團隊，舉辦超過200場課程和講座、發佈近50本的新創專業生態圈相關洞察報告，並結合財務、稅務、法律、管理顧問服務等專業人才及所內豐碩資源，全方位提供企業在成長階段的關鍵所需。

同時，KPMG 安侯建業更攜手數十個加速器、創投、企業創投，定期舉辦媒合會及交流活動，至今已累積逾千人參與、備獲業界關注。

KPMG與櫃買中心聯手推動創新企業發展，援引過往豐富經驗，成功整合新創資源、展示舞台與合作商機，帶領台灣新創馳騁資本市場。

證券櫃檯買賣中心總經理陳麗卿表示， KPMG是創櫃板重要合作夥伴，很高興能與安侯建業團隊合作舉辦這場媒合會。未來，櫃買中心也將發揮影響力推動永續發展，持續扶植創新企業，營造友善籌資環境。

創投 櫃買中心 資本市場

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