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凱基證券攜台大學子 共創「ESG 永續先鋒」沉浸式微網站

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推出「ESG永續先鋒」微網站，透過倡議大使北極熊「愛絲基」及虛實互動場景等創新手法，引領輕世代族群了解ESG投資。(凱基證券/提供)
凱基證券推出「ESG永續先鋒」微網站，透過倡議大使北極熊「愛絲基」及虛實互動場景等創新手法，引領輕世代族群了解ESG投資。(凱基證券/提供)

看準永續投資浪潮，凱基證券積極布局ESG領域，推出全新沉浸式微網站「ESG永續先鋒」，打造兼具創新溝通與投資實戰的ESG投資平台。「ESG永續先鋒」微網站是凱基證券擔任台灣大學2024年「ESG實踐管理顧問」課程合作企業期間，結合台大學生的創新思維，透過針對輕世代族群問卷調查、調研國內外金融機構網站，最後進行概念驗證(Proof of Concept, POC)分析，建構出學生推動ESG的創意理念，期望透過這項創新平台，引領輕世代投資人邁向永續共好未來。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，投資ESG商品並非只是「做好事」，更是掌握未來財富增長的關鍵。輕世代投資人參與永續投資的需求持續成長，他們渴望為世界帶來正面影響之際，也能掌握累積財富的長期報酬潛能。「ESG永續先鋒」微網站要傳達的核心理念就是「經濟與永續並進」，凱基證券導入彭博、晨星等國外專業金融數據供應商之評級，嚴選兼具永續理念和成長潛力的ESG投資商品，讓投資人輕鬆參與ESG投資，創造出富足人生的共好價值。

為讓投資人輕鬆掌握ESG投資的真諦與理念，凱基證券透過「ESG永續先鋒」微網站簡潔俐落的短影音形式，藉由不同領域的意見領袖分享自身ESG的投資經驗與心法，期盼引起輕世代的共鳴。其中，輕世代大學生楊同學表示「以前覺得ESG跟我沒什麼關係，但現在我希望透過投資支持我認同的環保理念、發揮正面影響力。」；國際永續發展策略顧問溫麗琪博士則指出「ESG投資讓大家都有機會參與永續發展，為環境和社會做出貢獻，同時也能獲得報酬。ESG並非空談，而是正在改變世界的潮流，永續與經濟發展是齊頭並進的。」

此外，凱基證券「ESG永續先鋒」微網站以萌趣靈動的北極熊「愛絲基」作為倡議大使，透過虛實場景與有趣互動的創新手法，引領投資人探索ESG永續概念，同時以多元豐富的資訊、短影音等方式，讓輕世代族群輕鬆了解ESG投資的精髓，更能以實際投資行動響應ESG，詳細內容請參考活動官網： https://event.kgi.com.tw/news/event/esg

ESG 凱基證

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