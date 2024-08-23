5大銀行7月承作房貸數據曝 房仲：可怕的數字

央行公布5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款金額與利率，7月5大銀行購屋貸款衝到1217億元，年增116%，寫下該數據公布30年以來的單月新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於新青安只能跟公股銀行承做，帶動數據走高，首購房貸由民銀轉進公股銀行帶動房貸金額走高，不過該數據確實有點驚人。

曾敬德表示，新青安一個月的核貸金額約6、7百億元，但光5大銀行一個月購屋貸款金額就高達1217億元，一方面市場熱絡包括交屋也多，另一方面新青安超過一千萬的部分也在公股承做，帶動金額寫下單月新高，央行可能參考許多數據後，提前踩煞車，避免後續風險升高，維護金融秩序穩定。

統計顯示，新青安政策上路前五大銀行24個月平均月房貸金額為579億元，最近3個月平均五大銀行房貸為1131億元，顯示新青安申請狀況熱絡，加上市場買氣暢旺與交屋等需求，帶動5大銀的房貸金額增加。

曾敬德指出，央行主要還是希望銀行謹慎放款，資金留給有需要的首購、都更、危老與企業經營使用需要的不動產投資，非自用的不要往銀行搬錢，但銀行本身下半年開始面臨放款水位太高與風險增加等問題，陸續踩煞車，建議民眾購屋時要先問好房貸狀況，避免貸不到房貸的風險問題，也要將自備款多準備一點不能抓太緊。